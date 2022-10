Depois do 5.º lugar na época passada, o Gil Vicente está a realizar uma temporada de 2022/23 aquém das expectativas. A equipa de Barcelos ocupa o 15.º lugar com nove pontos e neste domingo, na receção ao Sp. Braga, tentará pôr termo a uma sequência de três derrotas na Liga.

«É um jogo motivante, é um dérbi e temos de aproveitar para termos um resultado diferente acima de tudo. Estamos conscientes do que tem sido o nosso percurso, temos tido dificuldades pelo caminho, mas este poderá ser um jogo de viragem, em que a equipa poderá dar um clique em relação aos resultados e à qualidade de jogo. Temos de fazer muito mais, sermos mais competitivos e competentes diante de um Sp. Braga que é uma equipa forte e recheada de bons valores», disse Ivo Vieira, treinador do Gil, na antevisão ao jogo.

«Estamos um pouco aquém das expectativas, temos de assumir a nossa realidade na tabela, esperávamos ter mais cinco ou seis pontos, no mínimo, mas falta muito campeonato. Resta-nos lutar, confiar no futuro e, já neste jogo de domingo, lutar pela vitória», acrescentou Ivo Vieira.

Nas últimas épocas, algumas das equipas fora da esfera dos denominados «grandes» que se apuraram para as competições europeias acabaram por ter dificuldades na Liga, como aconteceu também com o Santa Clara na época passada e há duas temporadas com o Rio Ave, que acabou despromovido. Ivo Vieira não quis estabelecer uma ligação causal entre a presença da equipa na fase preliminar da Liga Conferência e o arranque menos positivo de Liga.

«Seria mais confortável dizer isso, mas não é a minha forma de estar. Se eu fosse atleta, esses momentos serviriam de motivação e aumento da minha performance e capacidade», disse, considerando que a quebra do Gil verificou-se essencialmente no último mês.

«Os jogadores e os treinadores têm de ter esse arcaboiço para suportar esses momentos e usá-los como alavancagem da equipa. Esse momento tinha de ser vivido. Agora, as equipas que jogam constantemente ao fim de semana e a meio da semana, aí aceito que os meus colegas tenham alguma reserva, mas eles têm plantéis em termos de quantidade e qualidade para manterem as dinâmicas e, à exceção do Braga, ainda esta semana deram respostas fabulosas», analisou, referindo-se depois ao Sp. Braga, atual 2.º classificado da Liga em igualdade com o FC Porto e que vem de um desaire para a Liga Europa frente ao Union Berlim.

«Obviamente que perder nunca é igual que ganhar, temos que aproveitar esse momento, mas o Braga continua a ser uma equipa forte, bem organizada e que luta por outros objetivos. Esperamos que, a jogar diante do nosso público, este possa ser um momento de viragem, com todo o respeito pelo Sp. Braga. Precisamos de pontos e mudar no imediato os resultados», disse.

O Gil Vicente-Sp. Braga está marcado para as 20h30 e Adrián Marin (por castigo) e o guarda-redes Andrew, a recuperar de uma apendicite, são baixas confirmadas.