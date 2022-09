Ivo Vieira, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após derrota por 2-0 frente ao FC Porto:

«A abordagem ao jogo, sabendo o que o Porto vale, e vale muito pela equipa que é e pelos objetivos que persegue, tínhamos de ter mais bola, sobretudo na primeira parte. Só com bola é que se consegue obter bons resultados. O Porto foi muito mais forte nesse capítulo de jogo. Ganhou as primeiras bolas, as segundas, os duelos e nós ficamos longe de ter bola e entrar no jogo.

Na segunda parte melhoramos um pouco, mas não foi suficiente para discutir o jogo. O Porto foi um justo vencedor, fez dois golos e nós não conseguimos entrar no jogo. Para nós conseguirmos competir com estas equipas temos de ter bola.

[quatro alterações ao intervalo] O que pretendia que acontecesse foi o que aconteceu na segunda parte. Na primeira tivemos uma oportunidade, mas depois o Porto tomou conta do jogo por completo. Achei que tínhamos de mudar alguma coisa para podermos ter bola e mudar o resultado. Conseguimos chegar mais vezes à baliza do Porto, conseguimos ter mais bola. Estamos aqui para tomar decisões e senti que era o mínimo para entrarmos no jogo.

[porquê Boselli à esquerda?] O Porto tem jogo interior e exterior, faz a variação de jogo para o lateral projetado para tirar cruzamento e colocamos o Boselli à esquerda para resolver isso e resolvemos bem esse problema.

Mas criámos outro problema a nós próprios porque o Porto veio pelo corredor central e foi por lá que fez os dois golos. Tentei puxar a manta, mas quando se tenta tapar os pés, destapa-se a cabeça.»