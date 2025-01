Josué, jogador do Gil Vicente, em declarações à Sport TV, depois da vitória sobre o FC Porto (3-1), em Barcelos, em jogo da 18.ª jornada da Liga:

Só com um grande jogo o Gil Vicente conseguiria bater esta noite um dos grandes?

«Sabíamos que o FC Porto vinha ferido e que ia dar tudo para ganhar aqui, mas nós trabalhámos muito, desde há uns tempos para cá é difícil ganhar-nos. Estivemos muito concentrados no nosso trabalho e sempre acreditámos que podíamos ganhar hoje. Trabalhámos para os três pontos, não vínhamos aqui para sacar menos do que isso. Agora, claro que sabemos a qualidade do adversário, mas acho que foi um grande jogo, conseguimos ser competentes para conseguir esta vitória que considero justa».

Depois do 1-1, percebia-se que o FC Porto queria carregar, mas conseguiram reagir depressa e recuperaram a vantagem cinco minutos depois. Foi um momento-chave do jogo?

«Sim, considero que sim, porque sabemos como é que é, o FC Porto vinha de uma fase negativa e o nosso primeiro golo acabou por mexer com eles. Depois de empatarem sentimos uma força grande, saíamos que eles iam reagir, mas acabou por ser bom para nós. Mas não foi só o momento em que virámos o jogo, acho que tivemos uma postura competitiva desde o primeiro minuto e isso foi a chave para ganharmos aqui hoje».