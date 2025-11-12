Quatro vitórias e apenas uma derrota no campeonato em setembro e outubro embalaram César Peixoto para o prémio de melhor treinador, votado pelos homólogos da prova. O timoneiro do Gil Vicente recolheu 32,03 por cento dos votos. Para lá da eliminação na Taça de Portugal em Viseu (2-1), César Peixoto venceu nas visitas a Braga (1-0) e Alverca (4-0), e nas receções a Estoril (2-0) e Estrela (2-0).

A única derrota para a Liga neste período aconteceu no Estádio da Luz, ante o Benfica (2-1).

Entretanto, em novembro, o Gil Vicente venceu o Santa Clara (1-0) e empatou na visita à Vila das Aves (1-1), ocupando o quarto lugar com 23 pontos, a dois do Benfica. De notar que os gilistas ostentam a segunda melhor defesa, com seis golos sofridos – igualados com o Famalicão – a três golos da melhor defesa (FC Porto).

No calendário de César Peixoto segue-se a receção ao Tondela (17.º e penúltimo), na noite de 29 de novembro (20h30). O treinador de 45 anos superou, nesta votação, Francesco Farioli (26,8 por cento dos votos) e Rui Borges (11,76 por cento).