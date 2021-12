Lucas Cunha, defesa do Gil Vicente, em declarações à Sport TV após a derrota por 3-0 contra o Sporting:



«Tentámos impor o nosso jogo e na primeira parte conseguimos. A segunda parte não foi tão boa. Estávamos a perder, arriscámos um pouco e sofremos mais dois golos. Isto não abala nada e queremos ir ganhar a Tondela.»



«[Derrotas em casa contra os 'três grandes'] Nunca jogaremos com medo contra os grandes. Eles têm grande qualidade e hoje mataram o jogo no contra-ataque.»