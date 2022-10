A GVTV, canal do Gil Vicente, lançou uma campanha pelo respeito no futebol.

Num vídeo com cerca de 2 minutos, vários futebolistas mais novos e mais velhos, masculinos e femininos, partilham o que já sofreram na pele enquanto faziam o que mais gostam.

O lado negro da sociedade transposto para o futebol: xenofobia, racismo e outros tipos de intolerância.

Testemunhos impactantes!

«O insulto é uma prática presente e recorrente não só no futebol como no desporto em geral no nosso país. Uma realidade que, enquanto clube nos custa presentear, e daí prezarmos por um ambiente mais respirável nos nossos estádios. Os jogadores são de carne e osso, são pessoas que, tal como todos nós, tem família e entes queridos, amam e são amados, no entanto, e infelizmente, por vezes esquece-se desse lado», lembra o Gil Vicente, que anuncia que no próximo jogo, frente ao Sp. Braga, no próximo domingo, será feita nova ação de campanha sob o mote da ação de campanha: «Dá vida ao que te faz feliz.»