O Gil Vicente oficializou a contratação de Cauê dos Santos e Jordi Mboula, tal como noticiou o Maisfutebol, reforçando o ataque da equipa de Bruno Pinheiro. Os dois jogadores foram apresentados aos adeptos no intervalo do jogo com o AVS.

Cauê chega a Barcelos por empréstimo dos belgas do Lommel. Trata-se de um ponta de lança brasileiro de 21 anos, que fez a formação no Corinthians e, depois de duas épocas na Bélgica, esteve na última época cedido ao Benfica B, onde apontou sete golos na II Liga.

Já Mboula assinou um contrato válido por duas temporadas. Na última época, o extremo de 25 anos representou o Racing Santander e o Hellas Verona, depois de ter passado por Portugal, em 2021/22, onde trabalhou no Estoril com o atual técnico gilista.