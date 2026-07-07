No dia em que o Sporting anunciou a contratação de Rodrigo Rodrigues ao Gil Vicente, o clube minhoto confirmou também a contratação de David Moreira ao clube leonino, confirmando-se aquilo que o Maisfutebol já tinha noticiado oportunamente.

O lateral-esquerdo de 22 anos fez toda a formação nos leões - estreou-se pela equipa principal em 2024/25 - e na época passada participou em 33 jogos pela equipa B na II Liga.

David Moreira, nascido em Portugal mas internacional por Cabo Verde, assinou pelo Gil um contrato válido até 2029.