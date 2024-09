O Gil Vicente confirmou que Pablo Felipe é reforço para o ataque, já depois do nome do avançado brasileiro ter aparecido na lista oficial das transferências confirmadas pela Liga de Clubes.

O jovem avançado fez a formação no Famalicão e chega por empréstimo, depois de na última época, ter jogado no Paços de Ferreira, também por empréstimo do Famalicão.