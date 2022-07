Lucas Barros é o mais recente reforço do Gil Vicente, anunciou o clube.



O lateral-esquerdo, de 22 anos, muda-se para Barcelos depois de uma temporada no Sporting da Covilhã, na qual disputou 30 jogos. O jogador brasileiro vai ocupar a vaga deixada em aberto por Talocha, titular no lado esquerdo da defesa do Gil Vicente na época passada que se mudou para o Farense.



Antes de chegar a Portugal, Lucas Barros realizou toda a formação no Botafogo, emblema paulista no qual jogou dois anos já como sénior.