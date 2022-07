O Gil Vicente anunciou a contratação do médio japonês Mizuki Arai.

O jogador de 25 anos chega ao emblema minhoto por empréstimo do Tokyo Verdy (2.ª liga nipónica) válido até ao final da temporada.

No Gil Vicente, Mizuki Arai vai reencontrar de Kanya Fujimoto, com que jogou precisamente no Tokyo Verdy.