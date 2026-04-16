O Gil Vicente anunciou esta quinta-feira um contrato definitivo com Martín Fernández válido até junho de 2029.

O avançado chegou no início da temporada, por empréstimo do Boston River, mas agora está mesmo vinculado ao clube de Barcelos, com um contrato de três anos.

«A verdade é que estou muito feliz por renovar com o Gil Vicente. Estou num clube muito bonito que está em constante crescimento. Há diferenças, aqui o futebol é mais rápido, intenso, custou-me um pouco a adaptação, contudo, é uma adaptação normal pela qual todos os futebolistas passam. Os meus companheiros ajudaram-me muito», destacou o jovem uruguaio de 22 anos.

Martín Fernández soma 22 jogos na Liga na presente temporada, nos quais marcou um golo e fez uma assistência.