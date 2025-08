Milos Gordic, guarda-redes de 25 anos, rescindiu contrato com o Gil Vicente, anunciou na tarde desta sexta-feira o clube. O sérvio chegou a Barcelos no início da temporada 2024/25, mas nunca realizou um jogo oficial. Antes de chegar ao futebol português, Milos Gordic esteve no Estrela Vermelha e no AEK Larnaca.

O extremo Diego Collado também rescindiu com o Gil Vicente. O espanhol, de 24 anos, foi contratado há um ano, depois de representar o Villarreal. Todavia, apenas com seis jogos e uma assistência até janeiro. Seguiu-se o empréstimo ao Eldense – da II Liga espanhola – onde conseguiu dois golos e duas assistências em 17 partidas.

