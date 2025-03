Atualmente no 14.º posto da Liga com 23 pontos - os mesmos do Estrela da Amadora, que ocupa o lugar de acesso ao play-off de permanência/subida - o Gil Vicente recebe neste sábado o Santa Clara e César Peixoto, que assumiu o comando técnico da equipa de Barcelos recentemente, mostrou-se otimista quanto ao futuro, a compeçar já pelo próximo jogo.

«São duas semanas de muito trabalho, com naturalidade. Com as sessões de trabalho, as coisas ficam mais bem assimiladas. A equipa vai melhorar defensivamente e trabalhou muito ofensivamente para este jogo. Vamos ser uma equipa competitiva, frente a uma equipa muito difícil, que está a fazer um campeonato muito bom. Queremos fazer da nossa casa ‘um forte’», disse Peixoto.

O treinador do Gil já interrompeu, na visita ao terreno do Estrela da Amadora, um ciclo de seis derrotas seguidas.

«O caminho é preparar o futuro. Temos de ser uma equipa humilde, competitiva, agressiva e de ganhar duelos para, mais tarde, os jogadores se divertirem dentro do campo. É também importante subir fisicamente os índices da equipa. Estamos confiantes para um jogo difícil», perspetivou o treinador que já bateu o Santa Clara este época quando estava no Moreirense.