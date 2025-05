César Peixoto fez a antevisão ao jogo frente ao Arouca, marcado para este sábado, e destacou a necessidade de a sua equipa ser competitiva e de não «baixar a guarda», numa conferência de imprensa em que ainda foram analisadas as palavras de Rui Borges depois do jogo da última jornada em Alvalade.

Depois da polémica sobre os comentários de Rui Borges, relativamente à competitividade que os minhotos mostraram em Alvalade, César Peixoto respondeu que foi «uma semana perfeitamente normal». «Ao longo da minha carreira joguei em clubes grandes. Estou habituado a todo o tipo de pressão. Foi uma semana focada no Arouca e nada mais», completou.

Já com a manutenção assegurada e naquele que será o último jogo no Estádio da Cidade de Barcelos da temporada, o técnico de 44 anos salientou que o foco passa por continuar a «crescer como equipa». «Conseguimos o objetivo principal, mas ainda não acabou. Há dois jogos para disputar. Enquanto não terminar, não vou deixar que ninguém baixe a guarda. Temos de ser competitivos até ao final. Seria importante terminar com uma vitória no último jogo em casa. Queremos continuar a crescer como equipa, no nosso ADN, para dar seguimento ao que o clube quer para o próximo ano», frisou o treinador.

César Peixoto reconheceu o Arouca como «uma boa equipa» com «bons jogadores que gostam de ter a bola». Avisou, ainda, que o jogo «não vai correr bem» se a formação de Barcelos facilitar.

O treinador natural de Guimarães diz ainda contar com um jogo «dividido e aberto». «Vai haver momentos em que estaremos por cima e outros em que o Arouca vai estar por cima. Será um jogo exigente defensivamente e ofensivamente. Vai haver rigor tático, mas as equipas vão querer jogar. Quem souber gerir melhor o equilíbrio entre a parte ofensiva e a defensiva pode vencer o jogo», frisou.

O jogo entre Gil Vicente e Arouca, a contar para a 33.ª jornada, joga-se este sábado às 20h30 no Estádio da Cidade de Barcelos.