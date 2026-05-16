César Peixoto falou à flash da Sport tv após a derrota do Gil Vicente na visita ao Sporting (3-0), na 34.ª e última jornada da Liga.

«A primeira parte foi inteiramente do Sporting, a nossa equipa foi pouco agressiva e esteve receosa. O Sporting jogou confortável. Ao intervalo corrigimos esse aspeto mental. Fizemos uma segunda parte à nossa imagem. O resultado é injusto. Parabéns ao Sporting, conseguiram uma vitória justa. Nos últimos jogos sofremos com o aspeto mental, fruto da pressão. Mas fizemos um bom campeonato. Disse aos jogadores que não tínhamos nada a perder. Nada vai apagar a época que fizemos. Dignificámos o futebol português.»

«O Gil Vicente não tem a obrigação de ganhar todos os jogos, mas deve encarar com vontade de vencer. A mentalidade competitiva é muito importante para conseguirmos estabilidade e lutarmos pela Europa. Todos no clube devem habituar-se a estar neste nível. A qualidade já existe. Fizemos muitas coisas bem.»

«Saíram 16 jogadores e no inverno mais dois. Construímos uma equipa nova, mas não pode acontecer isto todos os anos. Mas faz parte de renovar energias. Somos um clube vendedor. Não podemos prender todos, nem vender todos.»