Petit, treinador do Rio Ave, na sala de imprensa, após igualdade (1-1) frente ao Gil Vicente:

«Foi um jogo de duas caras. Na primeira parte deixamos a desejar. Começámos a perder muitas bolas, o Gil Vicente começou a acreditar e começou a sair em transição. Os nossos jogadores começaram a duvidar de nós próprios.

Ao intervalo mudamos, falei com eles com o que estamos a acontecer e na segunda parte aparecemos com uma cara diferente. Fizemos bons 30 minutos, fizemos o golo e depois fizemos algumas trocas para refrescar a equipa, mas não conseguimos. Os primeiros 45 minutos ficou longe do que queríamos.

Pensamos jogo a jogo, queremos olhar para a tabela para cima. Queríamos muito os três pontos, terminámos a primeira volta e agora temos um jogo da Taça e queremos olhar já para isso. Seja como for, vamos sempre entrar nos jogos com a ambição da vitória».