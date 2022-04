Regressar às vitórias o quanto antes e segurar o quinto lugar até ao final do campeonato.

São estes os objetivos traçados por Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, que considerou que a equipa minhota não tem tido sido recompensada nos últimos jogos pelo futebol que pratica.

«Entramos em todos os campos para vencer, mas se estamos em quinto lugar é porque temos feito um trabalho para isso. Até podíamos ter mais pontos, para o que temos produzido é manifestamente pouco. Pressão? Estávamos pressionados quando estávamos a dois pontos do quinto lugar e passámos por eles, depois a equipa deu sempre uma resposta cabal», afirmou na antevisão ao jogo em casa diante do Paços de Ferreira no sábado.

Nos últimos quatro jogos, o Gil somou apenas dois pontos e em casa só venceu por uma vez nos últimos cinco. Porquê? «Temos dados que nos permitem analisar e a diferença não é assim tão grande fora ou em casa. Temos uma identidade muito particular e não vejo isso como um problema. A equipa tem feito mais do que o suficiente para ter outros resultados, mas às vezes há estes ciclos, ao contrário de outros em que até venceu e não merecia tanto. Eu analiso a consistência e não o resultado, que não conseguimos controlar», considerou Ricardo Soares.

O resultados aquém do habitual no sensacional Gil Vicente de 2021/22 permitiram a aproximação do V. Guimarães, que está, ainda assim, a cinco pontos da equipa de Barcelos. «Estamos a quatro jornadas do fim, numa situação privilegiada que é o quinto lugar e queremos mantê-lo», vincou.

Ricardo Soares comentou ainda o jogo deste sábado, deixando elogiou ao adversário. «O Paços de Ferreira é uma equipa que após a entrada do César Peixoto tem conquistado bastantes pontos, estava numa situação difícil e ultrapassou-a com mérito. Melhorou no processo de jogo, está mais competente a defender e é uma equipa mais ofensiva também», disse, perspetivando um «excelente jogo».