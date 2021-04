Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, em declarações aos jornalistas no Estádio da Luz após a vitória sobre o Benfica por 2-1:

[Queixas de antijogo de Jorge Jesus]

«Não comento opiniões de colegas meus. Mas a minha opinião é totalmente diferente. Não vi antijogo em nenhuma situação. Tenho de rever para ver se isso realmente aconteceu. O que vi foi que sofremos um golo porque um jogador nosso estava em claras dificuldades físicas e o Benfica tirou proveito dessa situação para fazer o 2-1. O Talocha estava com cãibras e o Rodrigo também. Houve seis minutos de descontos e foram mais do que suficientes.»

O que é importante dizer é que jogámos olhos nos olhos com o Benfica e quisemos discutir o resultado sem autocarros e sem antijogo ou coisa que se pareça. Fomos dignos, sérios e merecemos respeito e que as pessoas nos deem valor por isso. Os jogadores merecem todos os aplausos porque ganhar no Estádio da Luz contra uma equipa que vem de sete jogos sem sofrer foi preciso muita capacidade de sofrimento para aguentar uma equipa de tanta valia como é o Benfica.»