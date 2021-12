Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após derrota por 3-0 frente ao Sporting:

«O resultado é demasiado penalizador para aquilo o que se passou. Entrámos bem, mas depois com a expulsão do Fujimoto o jogo fica confuso. Foi bem expulso. Depois há o penálti, o VAR e bem marcou, mas o Sporting falhou. Depois de estar bem, houve um penálti claro a nosso favor e o VAR não chamou o árbitro. Duas excelentes decisões e uma péssima decisão do VAR. Injustificável.

Na segunda parte voltamos a entrar bem, o jogo estava equilibrado e depois cometemos um erro. O Sporting faz golo. Continuamos a tentar, tivemos uma oportunidade para fazer o 1-1, tivemos oportunidade de reduzir para 2-1, não o fizemos, e o Sporting, com esta qualidade, teve mais duas ou três oportunidades de golo.

[derrota vai ter repercussões na equipa?] Temos consciência de que o Sporting é uma grande equipa e vence com toda a justiça. Sou primeiro a reconhecer isso. Sabemos o que queremos, os jogadores conhecem o processo e confio neles. Fico com a sensação de que os meus jogadores podiam fazer melhor. Com mais espaço, veio ao de cima a capacidade individual dos jogadores do Sporting.

[a falha no primeiro golo teve impacto na equipa?] O impacto foi grande. Estávamos a fazer o nosso jogo e o Sporting estava com dificuldades. Penso que é o primeiro golo que sofremos desta forma e responsabilidade é minha porque é desta forma que queremos jogar.

[o lado positivo do jogo foi conseguir dividir a partida na maior parte do tempo?] É o lado positivo deste jogo. Tirando os últimos minutos em que o Sporting tem algumas oportunidades de golo, percebemos que o jogo foi nivelado. Levo essas boas sensações, mas não gostei nada da primeira parte e não acho que foi culpa de ninguém. Não era a primeira parte que queríamos.

[balanço dos 50 jogos de Ricardo Soares à frente do Gil Vicente] É um orgulho treinar o Gil Vicente. Foi sempre um clube que me deu todas as condições para que eu conseguisse desenvolver o meu trabalho com qualidade. O Gil Vicente é um clube especial, é um clube de muito afeto e familiar. Qualquer treinador está mais perto de ter sucesso num clube destes. Fiz 50 jogos e conseguimos atingir muitas coisas que projetamos. Espero contribuir para o crescimento do Gil Vicente e espero que no fim da minha passagem por cá que as pessoas possam recordar com saudades o Ricardo Soares».