Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após derrota por 2-1 frente ao FC Porto:

«Fizemos um excelente jogo e que teve vários momentos. Em algumas fases conseguimos impor o nosso jogo, noutras partes conseguimos ser uma equipa coesa e organizada, permitindo pouco espaço ao FC Porto.

Com bola tivemos a qualidade que temos demonstrado. A diferença é que defrontamos uma equipa com outro potencial. Acho que ficou patente e vincada a nossa forma de jogar. No conjunto, o jogo é madrasto para nós, merecíamos mais e é injusto para os meus jogadores.

[Momento da equipa] Não estou preocupado. Sabemos o caminho que temos de percorrer. O plantel sofreu uma alteração e sabemos que ainda está no começo. A equipa já está num nível e é animador. Agrada-me a forma confiante e agressiva que jogamos contra o nosso adversário. É bom lembrar que perdemos com o Benfica, Santa Clara e com o FC Porto, da forma que foi. Os meus jogadores têm feito jogos de grande qualidade e temos valorizado o futebol. Espero que a equipa cresça, mas sabemos que por vezes as equipas estagnam, por isso temos de estar atentos.

[nova derrota frente a um grande perto do fim] É difícil de digerir este resultado. Sabemos que é difícil jogar da forma como queremos, sem passar tempo e valorizar o espetáculo. É difícil jogar como queremos, olhos nos olhos. Se assim for, quem ganhará é o futebol. Não me parece que o FC Porto fosse superior a nós, penso que o empate era o mais justo.

[expulsão de Ricardo Soares] Não estou satisfeito com a minha expulsão e não vou atirar culpas a ninguém. Este é um dos grandes árbitros que temos cá e o futebol é emoção. Nem sempre temos as melhores atitudes, mas somos seres humanos e há sempre uma ou outra palavra menos correta. Ele sabe o que eu disse e quero que coloque textualmente no relatório o que eu disse. Era uma desilusão se não o fizesse».