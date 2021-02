Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do Portimonense (1-4), no Algarve, em jogo da 119.ª jornada da Liga:

[O que faltou hoje ao Gil Vicente?]

- Entrámos a perde no jogo, sofremos um golo no primeiro minuto, num lance de bola parada. Tentámos reagir, demorou algum tempo, estivemos um pouco apáticos, mas penso que a partir dos 15 minutos reagimos bem e conseguimos chegar ao empate. O jogo estava dividido, ligeiramente para o nosso lado, mas sofremos um segundo golo. Um golo que deu confiança ao Portimonense e que nos retirou confiança. Na segunda parte senti a minha equipa muito desgastada, tentámos dar alma à equipa, mas hoje demos uma pálida imagem do que é o Gil Vicente. Foi claramente o nosso pior jogo até agora. Ainda há muito campeonato pela frente, vamos reagir de forma energética.

[O desgaste deve-se aos muitos jogos?]

- Muito jogos, em dezoito dias fizemos seis jogos e não foram jogos quaisquer, foram jogos com o FC Porto, Sporting, Braga e Paços. Tentámos fazer uma gestão, conseguimos fazer bons jogos, mas hoje não fomos a equipa que costumamos ser. Fomos uma equipa pálida, sem ideias, cansada. Temos força suficiente para dar a volta à situação. Temos feito excelentes jogos e vamos continuar a fazer.

[Preocupado com a classificação?]

- Sim, é preocupante, no sentido em que não queremos estra nesta posição. Para um conjunto de oito equipas vai ser uma luta até ao fim e nós estamos nesse grupo. Foi um jogo mal conseguido, aliás, péssimo, mas os jogos para trás dão-me confiança para o futuro.