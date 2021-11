O Gil Vicente deronta nesta sexta-feira o Moreirense na 12.ª jornada da Liga e o treinador da equipa de Barcelos está apostado em corrigir o que correu mal e ditou a eliminação da Taça de Portugal diante do Leça, equipa do quarto escalão do futebol português.

«Os jogadores trabalharam muito, foi uma semana de trabalho com muito empenho e dedicação com o intuito de melhorarmos e darmos uma resposta adequada no próximo jogo», disse Ricardo Soares, sem querer focar-se muito no jogo anterior.

«Já falei o que tinha a falar, fizemos a análise a seguir ao jogo, o que correu bem e o que correu mal e seguimos em frente. Não gosto de olhar para trás. Da mesma maneira que a seguir a vencermos o Benfica, no ano passado [na Luz], não falei [nisso] a seguir, agora não há margem para lamentações. Temos de analisar e corrigir o que não correu como o que estava projetado», vincou.

O Gil Vicente ocupa o 8.º lugar na Liga, classificação que Ricardo Soares disse ser «importante» para os objetivos que pretende alcançar, e abordou mais ao detalhe o jogo desta sexta-feira. «Queremos continuar com esta qualidade que temos apresentado no campeonato, queremos chegar a Moreira de Cónegos e impor o nosso jogo, baseado na posse de bola e controlo do jogo, mas se for preciso adaptamo-nos aos diferentes momentos. Queremos ser mais competentes do que o nosso adversário, será um jogo entre duas equipas que vão lutar pela vitória. Nos últimos quatro jogos, somos das equipas que mais pontos tem e isso é sinónimo de crescimento e qualidade», referiu.

Ricardo Soares, recorde-se, treinou o Moreirense em 2019/20 e no início da época 2020/21, antes de rumar ao Gil Vicente e disse conhecer bem quem terá pela frente. «[É uma equipa que] luta pelos mesmos objetivos que nós, é bem orientada e tem jogadores de enorme qualidade. Defensivamente é muito forte, tem nas bolas paradas um dos seus pontos fortes, não é uma equipa que privilegia muito a posse de bola, mas a segurança deensiva para sair em transição.»