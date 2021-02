O treinador do Gil Vicente, Ricardo Soares, afirmou esta segunda-feira que o Sporting «é a equipa mais competente» em Portugal, na véspera do duelo entre as duas equipas, da 18.ª jornada da Liga.

«Espero um jogo difícil. Vamos jogar contra a equipa que lidera o campeonato, e justamente, na minha opinião. Tem sido a mais regular e a que tem tido mais capacidade para ocupar o lugar que ocupa. Sabemos dessas dificuldades, mas vamos a jogo com pensamento positivo», começou por dizer, citado pela Lusa.

«Treinámos com grande motivação e grande afinco para conquistar pontos», assegurou.

Sobre o adversário, Soares deixa elogios a uma equipa «muito comprometida, com muita qualidade e um espírito que a faz lutar até ao fim».

«Se o Sporting é o favorito à conquista do título? Sei que a equipa mais competente será campeã nacional e, neste momento, o Sporting é a equipa mais competente em Portugal», referiu.

O técnico dos gilistas não acredita que a eventual motivação-extra dos leões para ganharem mais pontos de vantagem em relação ao FC Porto aumente a dificuldade do desafio para a sua equipa.

«Não me parece. A dificuldade será inerente à dificuldade do adversário, e esse é um problema que não é do Gil Vicente. Queremos conquistar pontos, vamos a jogo com essa vontade e ambição, estou convencido que vamos fazer um grande jogo.»

«Se o Sporting não estiver num dia excelente, a percentagem sobe muito para o Gil Vicente», atirou ainda.

O Gil Vicente recebe esta segunda-feira o Sporting, a partir das 21h00.