FIGURA: Jhonatan (Rio Ave)

Tornou-se no herói rioavista depois de defender uma grande penalidade de Fran Navarro já no período de desconto. Jhonatan estava a fazer uma excelente exibição – na retina fica uma excelente parada a remate de Tiba –, mas a defesa do penálti, pelo momento que foi, transformou-se no herói.

MOMENTO DO JOGO: Expulsão de Amine

O Rio Ave vencia por 2-0 e estava confortável no jogo. Contudo, um pisão de Amine em Fran Navarro iria valer ao francês um cartão vermelho, que iria mudar a faceta do encontro. E, logo de seguida, os galos reduziam e relançavam o desafio.

OUTROS DESTAQUES

Fábio Ronaldo (Rio Ave): Esteve nos três golos do desafio. Marcou o primeiro, assistiu para o segundo, mas esteve infeliz ao fazer golo na própria baliza. Ainda assim, não apaga a boa exibição.

André Pereira (Rio Ave): Até à expulsão de Amine, estava a ser uma das principais peças dos vilacondenses. O avançado ia muitas vezes ao meio-campo buscar o esférico e era nele que começavam os ataques dos locais.

Pedro Tiba (Gil Vicente): Tem vindo a jogar mais e isso tem-lhe permitido a subida de forma. Esteve nos principais lances de ataque da equipa, antes do ataque final à baliza rioavista, e esteve perto de marcar, numa bomba de fora da área.