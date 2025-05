César Peixoto dissipou as dúvidas na noite de sexta-feira e Rúben Fernandes despediu-se do Gil Vicente nas redes sociais. O defesa central e capitão dos gilistas acumulou mais de 200 jogos desde 2019, quando trocou Portimão por Barcelos.

«Estou aqui para agradecer de coração cheio e apertado a todos os que neste clube e nesta cidade me receberam de braços abertos e me fizeram sentir um barcelense. Agradeço por todo o apoio e força que sempre me deram enquanto jogador e capitão do Gil Vicente. O meu ciclo acaba hoje [sexta-feira]. As coisas nem sempre são como desejamos.»

«Quero que saibam que representei este clube com todo o meu profissionalismo, honra e lealdade. As cores do Gil vão para sempre fazer parte de mim. Barcelos será sempre casa. Foi um orgulho ter partilhado estes os últimos seis anos com todos», escreveu.

Esta época – e tal como em 2023/24 – Rúben Fernandes cumpriu 32 jogos, próximo das marcas de temporadas anteriores. O algarvio de 39 anos prepara, assim, o próximo capítulo, numa carreira marcada pelas vivências por Portimonense, Varzim e Gil Vicente.