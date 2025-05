Ao fim de seis épocas de galo ao peito, Rúben Fernandes está de saída do Gil Vicente. A revelação foi feita por César Peixoto na conferência de imprensa no final do empate diante do Rio Ave.

O capitão, com 39 anos, fez 203 jogos pelo Gil Vicente, e marcou seis golos. O defesa central, apesar da idade, terminou a temporada lesionado, mas não deve terminar já a carreira.

«Aproveito para dizer que o Rúben não vai continuar connosco. É um jogador que deu muito ao clube, foi um excelente capitão e mesmo lesionado foi sempre muito importante para toda a gente. Termina aqui o ciclo dele e só tem de estar orgulhoso pelo que conquistou no clube. Desejamos a maior sorte do mundo porque sempre foi fantástico como homem e jogador», afirmou César Peixoto.