O treinador do Gil Vicente, Rui Almeida, assumiu que os barcelenses têm a «responsabilidade de ganhar em casa» diante do Tondela.

«Este jogo, como muitos que vão existir em casa, é um daqueles em que queremos fazer tudo para manter os três pontos em Barcelos. Vamos entrar fortes, conscientes da dificuldade do jogo. É um adversário com objetivos muito próximos dos nossos [permanência na I Liga], mas vamos chegar ao jogo sabendo o que temos de fazer ganhar os três pontos», reconheceu o técnico dos gilistas na conferência de antevisão ao encontro.

Apesar de reconhecer a «qualidade individual e coletiva» dos beirões, Rui Almeida quer «criar problemas e desconforto ao adversário». Além disso, o técnico do Gil Vicente espera que os jogadores se apresentem «organizados, disciplinados e com bastante ambição».

As duas semanas de paragem no campeonato serviram para «consolidar processos», mas o técnico alerta que o grupo precisa de competir mais, depois de se ter deparado com «algumas interrupções» no trabalho face aos 18 casos de covid-19 no clube, em setembro.

«Os jogos vão-nos trazendo dificuldades que estamos cá para resolver. Estamos numa fase de crescimento. Temos dois jogos oficiais, fizemos três de preparação e um ‘meio jogo' de preparação [derrota por 1-0, com o Sporting de Braga]. Temos muito pouca competição. Queremos consolidar [processos], competir e ganhar. Queremos fazer o três em um, já amanhã [sábado]» atirou.

A receção do Gil Vicente ao Tondela está agendada para as 15h30 deste sábado.