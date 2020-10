O Gil Vicente vem de duas derrotas em casa dos 'grandes', Dragão e Alvalade, e tem mais um desafio de elevado grau de dificuldade pela frente. O dérbi em Barcelos contra o Vitória de Guimarães está agendado para domingo e assinala o início de um novo ciclo para a equipa de Rui Almeida.



«Os dérbis são sempre importantes e querem-se sentidos, para que tiremos vantagem deles. Estamos em nossa casa e queremos mandar no jogo, assim como fizemos nos anteriores em casa [com Portimonense e Tondela]. Estamos preparados para nos apresentarmos fortes», disse o treinador, que assumiu ter sentido «frustração» depois da derrota sofrida frente ao Sporting.



Os galos estiveram a vencer até muito perto do fim e acabaram a perder por 3-1 devido a «erros fatais». «A frustração existe sempre, mas passa rápido. No futebol, não temos tempo para ficar frustrados. Cometemos erros provocados pelo adversário. O primeiro golo [do Sporting] ressalta na cabeça do Nuno [Santos] e o segundo sai de um pontapé longo do Coates, que não quer isolar ninguém, mas afastar a bola da sua área.»



Em relação ao Vitória, Rui Almeida fala de uma equipa habituada a «lutar por lugares europeus». «É uma equipa forte, dinâmica nos corredores, que vem de uma troca de treinador, há semanas. Tem um treinador [João Henriques], com maturidade e experiência em relação à I Liga, que, fora, vai querer fazer pontos.»



O Gil Vicente-Vitória realiza-se às 17h30 de domingo e será seguido AO MINUTO no Maisfutebol.