José Pedro Pinto, que liderava os juniores do Gil Vicente, faz a estreia como treinador da equipa principal em Rio Maior, na 23.ª jornada da Liga, frente ao Casa Pia. Os gilistas acumulam quatro derrotas consecutivas, a última na receção ao Famalicão (2-0), que ditou a saída de Bruno Pinheiro.

Esta sexta-feira, em conferência de imprensa, o novo timoneiro garante que não pensa no jogo com o Sporting para os “quartos” da Taça de Portugal.

«Na terça-feira, o presidente [Rui Silva], que é uma pessoa com coragem e visão, convidou-me a assumir o comando da equipa principal. Foi uma semana especial. Estabeleci este objetivo e chegou o momento.»

«O adversário é de respeito, esperamos um desafio exigente, mas acredito que estamos preparados para corresponder ao que se espera de nós.»

«Nem quero que me falem do Sporting, não concebo nada além do jogo do Casa Pia. Ainda hoje [sexta-feira] falei com os jogadores e disse-lhes que é importante viver o presente», afirmou, em conferência de imprensa.

Fora das opções estão os médios Santi García (castigado) e Cáceres (lesionado, enquanto Buatu e Pablo Filipe permanecem em dúvida.

O Gil Vicente (14.º) visita o Casa Pia (6.º) na tarde deste sábado (15h30), num encontro para acompanhar no Maisfutebol.