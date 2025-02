Foi à lei da bomba que o Sporting passou às meias-finais da Taça de Portugal, onde vai discutir a passagem à final com o Rio Ave. Debast, já no segundo tempo, descobriu o caminho da baliza com um remate frontal disparado do meio da rua, dando a vitória aos leões cinco jogos depois que, ainda assim, não se livraram de um valente susto.

A dois minutos dos 90, numa altura em que o Gil Vicente jogava em inferioridade numérica por expulsão de Zé Carlos, Rúben Fernandes foi à área cabecear para golo. Após festa rija barcelense, o golo foi revertido pelo VAR por fora de jogo de… três centímetros!

Gyokeres no banco

Rui Borges deixou Gyökeres no banco e lançou Conrad Harder na frente de ataque. O técnico promoveu, ainda, mais duas alterações, já esperadas, na defesa, Ricardo Esgaio e Matheus Reis a renderem o lesionado Eduardo Quaresma e o castigado Ousmane Diomande.

Já o treinador do Gil Vicente promoveu cinco alterações da derrota com o Casa Pia para o campeonato. Brian assumiu a titularidade da baliza, como habitualmente em jogos da Taça, no lugar de Andrew. Kazu, João Marques, Bermejo e Carlos Eduardo também ficaram de fora e Marvin, Santi Garcia, Sandro Cruz e Jorge Aguirre saltaram para o onze.

Os galos ficaram muito perto do golo logo no segundo minuto, valeu a boa defesa de Rui Silva a parar o remate de Jorge Aguirre. Na resposta, Debast rematou de fora da área e o esférico saiu a rasar o poste. Os leões, com uma tática bastante mutável – Matheus Reis aparecia muitas vezes como um lateral –, tentavam furar a boa organização defensiva da equipa barcelense. Contudo, a circulação de bola era lenta, previsível e com pouca dinâmica.

O Gil Vicente era mais pragmático e vertical, colocando em sentido a defensiva do Sporting. Na construção, os galos colocavam os laterais a jogar por dentro, confundindo a equipa de Rui Borges. Por isso, não surpreendeu ninguém que, à passagem da meia hora, tenha sido o emblema de Barcelos a ficar novamente perto do golo. Aguirre voltou a perder no duelo com Rui Silva, que fez uma excelente mancha. Pouco depois, Sandro Cruz cruzou desde a esquerde e, ao segundo poste, Félix Correia, com tudo para marcar, falhou o remate.

Debast decide com uma bomba

Os leões regressaram para a segunda parte com Gyokeres no lugar de Harder e vieram com maior pendor ofensivo. Numa das primeiras aproximações à baliza gilista, Trincão rematou e o árbitro da partida considerou que Castillo deu mão na área, assinalando de pronto grande penalidade. Contudo, alertado pelo VAR, Cláudio Pereira foi ver as imagens e reverteu o castigo máximo.

O Sporting continuava a carregar e Gonçalo Inácio, após canto, cabeceou junto à trave. Em cima do minuto 70, a formação leonina iria chegar ao golo. Gyokeres recebeu na esquerda e descobriu no meio Debast completamente sozinho. O belga não foi de cerimónias e, do meio da rua, disparou uma bomba que só parou quando balançou as redes. O esférico ainda sofreu um desvio em Castilho enganado o guarda-redes Brian.

O Gil Vicente não conseguia reagir, apesar das alterações feitas por José Pedro Pinto e a vida ficou ainda mais complicada para o galo com o segundo amarelo e consequente expulsão de Zé Carlos. Os leões aproveitaram para criar mais perigo e, nesta fase, Brian e Gyokeres travaram um interessante duelo. O guardião, das duas vezes, levou a melhor.

Os galos não desistiram e perto do minuto 90 iriam festejar o golo do empate. Félix Correia apareceu na direita a cruzar para o coração da área onde Rúben Fernandes cabeceou para golo. Contudo, o golo acabou por ser invalidado pelo VAR por fora de jogo de três centímetros! O Sporting está nas meias-finais da Taça de Portugal.