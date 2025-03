Tiago Lenho não vai continuar no Gil Vicente, clube no qual desempenhou um papel fundamental nos últimos anos como diretor desportivo (2018-2022) e até então diretor geral (2023-2025).

Durante o percurso em Barcelos, Tiago Lenho foi uma peça-chave na estratégia desportiva do clube, tendo sido responsável pelas contratações de Samuel Lino e Fran Navarro, por exemplo.

Ambos os jogadores renderam retornos financeiros significativos ao Gil Vicente, sendo que Samuel Lino custou aos cofres dos ‘colchoneros’, no verão de 2022, 6.5 milhões de euros, enquanto Fran Navarro custou ao FC Porto, no verão de 2023, sete milhões.

Além das movimentações no mercado, o dirigente foi um dos grandes responsáveis pela construção da equipa que, na época 2021/22, conquistou um histórico quinto lugar na Liga, garantindo o apuramento para as competições europeias (Liga Conferência) pela primeira vez na história do clube.