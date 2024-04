Tozé Marreco anseia continuar a resgatar a confiança do Gil Vicente, desta feita na receção ao Arouca. Depois do triunfo no reduto do Moreirense, o treinador dos «Galos» aponta aos três pontos na 31.ª jornada.

«As vitórias e as boas exibições são sempre importantes para recuperar a confiança, mas temos os pés assentes no chão e sabemos que este trabalho tem de ter continuidade. Essa é a mentalidade para os quatro jogos que faltam. Será um jogo muito difícil, frente a uma das melhores equipas deste campeonato, que, tal como o Moreirense, tem uma grande organização», começou por dizer, em conferência de imprensa.

Em todo o caso, ressalva Tozé Marreco, há caraterísticas que tornam o Arouca ainda mais perigoso.

«Os quatros homens da frente têm muita qualidade e teremos de estar no limite para os travar. A palavra que mais gosto é organização, é isso que temos de voltar a mostrar, com muita entrega, ambição e capacidade de sofrimento», acrescentou.

Questionado sobre uma eventual vantagem de Daniel Sousa, que orientou o plantel do Gil Vicente na última época, Tozé Marreco desvalorizou.

«O mister Daniel [Sousa] pode conhecer alguns pormenores da nossa equipa, mas também sabe que vai encontrar um Gil Vicente capaz de criar dificuldades. Nesta era da informação, todos sabemos bem como jogam os adversários», rematou.

O Gil Vicente procura a primeira vitória de sempre sobre o Arouca, apesar dos quatro empates em Barcelos. Em simultâneo, os comandados de Tozé Marreco procuram igualar o melhor registo de vitórias consecutivas nesta edição da Liga.

Os «Galos» ocupam o 12.º lugar, com 31 pontos, e continuam com o central Rúben Fernandes em dúvida. A zona de playoff está a três pontos.

Por sua vez, o Arouca, sexto classificado, segue com 44 pontos e procura o quinto jogo a somar pontos.

A bola rolará a partir das 20h15 desta sexta-feira. Poderá acompanhar esta partida, ao minuto, no Maisfutebol.

Ao leme da equipa de arbitragem estará Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto.