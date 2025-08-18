Gil Vicente
Há 2h e 36min
«Treinador fez substituições com a ambição de diminuir a distância no marcador»
Facundo Cáseres elogia ambição do Gil Vicente no jogo frente ao FC Porto
RAS
Facundo Cáseres elogia ambição do Gil Vicente no jogo frente ao FC Porto
RAS
Facundo Cáseres, médio do Gil Vicente, na flash interview da Sport TV após a derrota por 2-0 frente ao FC Porto:
[O que faltou ao Gil Vicente] «Foi um jogo difícil, frente a uma grande equipa, mas fomos muito competentes e estamos no caminho certo para o futuro».
[Substituições ambiciosas] «A equipa pode discutir jogos olhos nos olhos seja com quem for e o treinador fez substituições com a ambição de marcar um golo e de diminuir a distância no marcador. Ficamos satisfeitos com a atitude da equipa. Não éramos os melhores antes e, agora, não somos os piores».
[Ilações do início da época] «Nos primeiros jogos há que tentar tirar o positivo e o negativo, para podermos corrigi-lo. A equipa foi competente e vamos tirar coisas boas deste jogo».
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS