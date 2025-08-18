Facundo Cáseres, médio do Gil Vicente, na flash interview da Sport TV após a derrota por 2-0 frente ao FC Porto:

[O que faltou ao Gil Vicente] «Foi um jogo difícil, frente a uma grande equipa, mas fomos muito competentes e estamos no caminho certo para o futuro».

[Substituições ambiciosas] «A equipa pode discutir jogos olhos nos olhos seja com quem for e o treinador fez substituições com a ambição de marcar um golo e de diminuir a distância no marcador. Ficamos satisfeitos com a atitude da equipa. Não éramos os melhores antes e, agora, não somos os piores».

[Ilações do início da época] «Nos primeiros jogos há que tentar tirar o positivo e o negativo, para podermos corrigi-lo. A equipa foi competente e vamos tirar coisas boas deste jogo».