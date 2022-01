Fran Navarro foi a grande figura da vitória do Gil Vicente sobre o vizinho Vitória (3-2) ao marcar os dois primeiros golos do frenético jogo na passada segunda-feira e voltou a surpreender no momento em que foi receber o prémio de melhor em campo na GV TV.

O avançado espanhol começou por comentar o jogo da 17.ª jornada, mas depois reviu os golos num vídeo do telemóvel e narrou os próprios golos numa espécie de relato radiofónico em castelhano.

Ora veja: