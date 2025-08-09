O Gil Vicente venceu na primeira jornada da Liga, na tarde deste sábado, na visita ao Nacional. Na Choupana, os comandados de César Peixoto encontraram a via da vantagem aos 35 minutos, graças ao avançado de Pablo Felipe – filho de Pena, antigo avançado do FC Porto.

Em cima do intervalo, Luís Esteves marcou à antiga equipa, aos 45+2 minutos, ampliando a vantagem dos visitantes.

Na segunda parte, entre trocas, os minhotos limitaram-se a controlar, enquanto os madeirenses revelaram pólvora seca.

O desfecho permite ao Gil Vicente juntar-se ao Sporting no topo da Liga, com três pontos, apontando à receção ao FC Porto, na noite de 18 de agosto (20h15). Por sua vez, o Nacional estreia-se fora de portas no reduto do Rio Ave, a 17 de agosto (15h30).

RELACIONADOS
Nacional-Gil Vicente, 0-2 (crónica)
Sporting B vence no reduto do Torrense no regresso à II Liga
VÍDEO: de cabeça, Viktor Gyökeres estreia-se a marcar pelo Arsenal