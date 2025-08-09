Gil Vicente
VÍDEO: o resumo da vitória do Gil Vicente na Choupana
Dois golos no caminho para o intervalo dão segurança à turma de César Peixoto
O Gil Vicente venceu na primeira jornada da Liga, na tarde deste sábado, na visita ao Nacional. Na Choupana, os comandados de César Peixoto encontraram a via da vantagem aos 35 minutos, graças ao avançado de Pablo Felipe – filho de Pena, antigo avançado do FC Porto.
Em cima do intervalo, Luís Esteves marcou à antiga equipa, aos 45+2 minutos, ampliando a vantagem dos visitantes.
Na segunda parte, entre trocas, os minhotos limitaram-se a controlar, enquanto os madeirenses revelaram pólvora seca.
O desfecho permite ao Gil Vicente juntar-se ao Sporting no topo da Liga, com três pontos, apontando à receção ao FC Porto, na noite de 18 de agosto (20h15). Por sua vez, o Nacional estreia-se fora de portas no reduto do Rio Ave, a 17 de agosto (15h30).
