O final do jogo entre Vitória de Setúbal e Gil Vicente ficou marcado por uma imagem significativa numa altura em que se discute muito o calendário e, sobretudo, os horários, dos jogos da Liga. Os jogadores da equipa de Barcelos dirigiram-se ao topo do estádio destinado aos adeptos visitantes para festejar o triunfo, mas na bancada estavam apenas dois, repetimos dois, adeptos que acabaram por ser compensados com as camisolas de Alex Pinto e João Afonso.

Também não se podia pedir muito mais, num jogo a quase quatrocentos quilómetros de distância de casa, num dia de semana, à noite.

Vítor Oliveira comentou esse momento caricato no final do jogo. «É evidente que um jogo em Setúbal, a quase 400 quilómetros de distância, às 20h30 da noite de uma sexta-feira, é praticamente impossível que alguém venha cá. Vêm um ou dois patrões, outro que está de baixa e dois ou três desempregados», atirou o treinador do Gil Vicente.

Apesar de tudo, Vítor Oliveira está muito satisfeito com o apoio dos adeptos do Gil. «Os nossos sócios têm sido fantásticos. De certeza que saíram do trabalho e foram para casa ver o jogo e hoje estão bastante contentes com a equipa», referiu ainda.