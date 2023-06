Vítor Campelos está a um passo de ser confirmado como novo treinador do Gil Vicente. O Maisfutebol sabe que a negociação está muito bem encaminhada e o contrato vai ser assinado nas próximas horas.

Os gilistas acertaram um vínculo válido por uma temporada com Campelos, que, recorde-se, recentemente esteve na mira do futebol inglês, especialmente do Cardiff.

Aos 48 anos, o treinador natural de Guimarães esteve no Chaves nas três últimas épocas, tendo garantido, em 2021/22, o regresso dos flavienses ao principal escalão. Na temporada passada, terminou a Liga na sétima posição.

O Gil Vicente vai ser o quarto desafio de Vítor Campelos como treinador principal. Fez um jogo pelo V. Guimarães (2017/18 como interino) e, para além do Chaves, passou por Moreirense (2019/20) e Al Taawon, da Arábia Saudita (2019/20).