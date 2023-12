Vítor Campelos, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após igualdade (1-1) frente ao Moreirense:

«Sabíamos que íamos defrontar uma equipa boa, com grande qualidade e que não sofria golos há alguns jogos. Entrámos bem, acabámos por fazer o golo e por muito que a gente fale que tem de continuar a procurar o segundo golo e matar o jogo, muitas vezes o subconsciente tira-nos o discernimento. Falhámos alguns passes fáceis e algumas saídas, mas ainda assim tivemos algumas oportunidades.

Falamos ao intervalo que tínhamos de ter coragem e a coragem de jogar e procurar marcar, mas há aqui muita coisa que, por muito que fale, fica difícil de explicar. Por exemplo, entrámos na segunda parte agarrados ao resultado e não tivemos a coragem de jogar. Depois de sofrer o empate fomos muito mais agressivos, muito mais aguerridos e até podíamos ter chegado ao golo. São coisas difíceis de explicar, talvez alguma ansiedade ou porque devíamos ter mais pontos por esta altura. Mais uma vez o detalhe e acabámos por sofrer um golo de penálti. Temos de continuar a crescer porque temos uma equipa de miúdos que estão no processo de crescimento e estes detalhes têm custado pontos. É certo que o Moreirense teve mais posse, mas não teve grandes oportunidades de golo.

[Gil Vicente com dificuldades em construir] O Moreirense defende com duas linhas de quatro e dois homens à frente. Se tivéssemos paciência, dava para jogar no nosso seis. Deveríamos explorar mais a profundidade para obrigar a linha do Moreirense baixar e ter espaço para jogar no Martim e no Fujimoto. Queríamos jogar por dentro e o Moreirense estava confortável a fechar a zona interior. Houve alguma intranquilidade em jogadores com qualidade e não permitiu que conseguíssemos ligar o jogo.

[cinco alterações para este jogo] Tínhamos alguns jogadores com o 4.º amarelo, alguns jogadores que também merecem oportunidade e, se reparar, no nosso plantel já todos os jogadores foram utilizados. Queremos dar oportunidade a todos e quem trabalhar bem vai ter oportunidade. Achamos que o melhor onze foi o que começou a partida.

[recuo da equipa na segunda parte] Nós queremos sempre que queremos pressionar mais alto. Como eu disse na antevisão, teríamos de ter muito critério na primeira fase de construção, mas tivemos ali uma ou outra situação que não ligamos bem o jogo e deu situações perigosas para o Moreirense. Ma foi o que disse, depois de marcarmos o subconsciente dos jogadores queria muito agarrar os três pontos. Vai ser um campeonato muito renhido até ao fim. Hoje mais um detalhe retirou-nos mais dois pontos».