O Gil Vicente somou apenas uma vitória entre quatro derrotas após a retoma do campeonato e o treinador dos barcelenses, Vítor Oliveira, diz que o próximo jogo é «tão importante para o Gil Vicente manter-se na I Liga como para o Rio Ave ir à Liga Europa».

O técnico, que já confirmou a saída no final da época, diz, contudo, que nada fica resolvido para si enquanto não atingir os objetivos nos gilistas, nomeadamente do da permanência. «Não resolvo nada enquanto a situação do Gil Vicente não estiver definida. Era importante que as pessoas respeitassem essa situação e não andassem com recadinhos e notícias não assinadas», atirou, em conferência de imprensa, este sábado.

No duelo com a equipa de Carlos Carvalhal, marcado para as 17 horas de domingo, Vítor Oliveira considera que vai encontrar um «jogo tremendamente difícil, contra a equipa que melhor joga em Portugal no pós-pandemia». «Precisamos de pontos urgentemente e temos cinco finais para conseguir a manutenção. Dependendo da nossa competência, poderemos abreviar esse número», avaliou.

Com seis pontos de vantagem face à primeira equipa em zona de descida, à partida para esta jornada, Oliveira notou que «as equipas do fundo da tabela têm feito muitos pontos e as equipas do topo têm perdido muitos», o que origina equilíbrio. «Nunca sabemos o que vai acontecer em cada jogo e o resultado é perfeitamente imprevisível. Temos de acautelar-nos e somar os pontos necessários para ficar na I Liga», considerou.

