Vítor Oliveira, treinador do Gil Vicente, depois da derrota diante do Belenenses (0-1), na Cidade do Futebol, em jogo da 33.ª jornada da Liga:

[Faltou motivação aos jogadores? Como avalia a prestação do Gil Vicente?]

- Foi absolutamente negativa. Viemos aqui cumprir calendário, este não foi o Gil Vicente que conseguiu 42 pontos, foi outro Gil Vicente. Na primeira parte ainda controlámos o jogo, sem conseguir oportunidades, mas o Belenenses também não as criou. O Belenenses jogou sempre na expetativa de conseguir um ponto e acabou premiado com três. Todos os vencedores são justos quando fazem mais pontos do que o adversário. Mas a minha equipa esteve mal em relação ao que vinha a fazer. Foi um jogo faz-de-conta e o futebol não é isto. Estou aborrecido com a minha equipa porque sei que são capazes de fazer muito melhor do que conseguiram. Quero que os jogadores estejam sempre motivados para subir na tabela classificativa, mas não foi isso que aconteceu.

[O que vai dizer aos jogadores?]

- Vou dizer-lhes que estiveram muito aquém do que podem e devem fazer. Jogos do faz-de-conta não deviam existir a este nível de profissionalismo. Quantos mais pontos fizermos mais somos reconhecidos.

[O Desportivo das Aves ameaça não jogar as últimas jornadas, que pensa dessa situação?]

- Eu penso que vai comparecer. Se não comparecesse nestes dois jogos significava que o futebol português bateu no fundo. Mas penso que isso não vai acontecer. Devemos pensar sobre essa situação. Só essa possibilidade devia fazer-nos pensar. Não podemos esquecer que esta situação do Aves arrasta-se há quatro meses, tempo suficiente para quem manda no futebol português encontrar uma solução. Este caso já vem a acontecer há, pelo menos, três meses e ninguém se lembrou da verdade desportiva quando alguns jogadores rescindiram. Não acontece nada, os pressupostos deviam ser analisados, mas não aconteceu nada. Há que refletir sobre isto. É um caso extremamente grave.