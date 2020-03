Vítor Oliveira, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após igualdade (1-1) frente ao Santa Clara

«Foi um ponto importante. Chegamos aos 30 pontos, o que é manifestamente bom. Sem fazer um jogo brilhante, fomos a única equipa que tentou ganhar o jogo, uma vez que o Santa Clara jogou para o ponto. Veio aqui jogar deixando passar o tempo, sem correr grandes riscos, a jogar no nosso erro e tentar aproveitar um lance desses. Sabíamos que era uma equipa difícil, não pela qualidade de jogo, mas pela matreirice do seu jogo.

Tivemos fazes em que fomos intermitentes porque as lesões condicionaram de uma forma muito importante o nosso rendimento. Perdemos solidez com as lesões porque tivemos de mexer nos nossos dois médios. Tivemos de jogar com dois homens que têm tendência muito ofensiva e desorganizamos o nosso meio campo. O Santa Clara marcou o golo e voltou àquela bitola da primeira parte.

Estamos contentes com aquilo que temos feito e ter 30 pontos nesta altura é muito bom para uma equipa que vinha com as pespetivas algo negras dos experts do futebol português que pressagiavam uma má época para o Gil Vicente. Felizmente estamos a contrariar essa a situação, com mérito de muita gente. Estamos contentes com esta situação, mas ainda não está garantido.

E dou dois exemplos muito recentes. O primeiro é o atual campeão nacional que já não ganha há sete jogos e pode acontecer ao Gil Vicente. O Arouca, aqui há três anos, a seis jornadas do fim, faltava um ou dois pontos e na última jornada só uma conjugação muito improvável de resultados é que desciam. Acabou por descer. Estamos numa posição cómoda, estamos confiantes, acreditamos que rapidamente vamos conseguir a manutenção, mas estamos com os pés bem assentes no chão.»