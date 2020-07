Vítor Oliveira garantiu esta quinta-feira que vai abandonar o Gil Vicente «sem qualquer mágoa». O técnico despede-se dos gilistas esta sexta-feira, na receção ao Paços de Ferreira, em jogo da última jornada da Liga.

«Nem saio nem entro com mágoa em lado nenhum. Ao longo da minha carreira fui um felizardo em trabalhar onde e com quem queria. Saio com toda a naturalidade e sem ressentimentos, como aconteceu noutros clubes. Deixo alguns amigos e inimigos, mas isso faz parte do futebol», afirmou, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

«Houve dois fatores marcantes: a necessidade de um desafio diferente, mais motivador do que poderia ser a continuidade na II Liga, e a velha amizade que tinha com o presidente [Francisco Dias da Silva]. As duas situações conjugadas levaram-me a aceitar o convite de bom grado, sabendo de antemão que seria muito complicado», disse, sobre os motivos que o fizeram aceitar o convite do clube de Barcelos, há um ano.

Já com a permanência garantida, o técnico deixa elogios aos seus jogadores: «Chegámos a esta jornada com a satisfação de dever cumprido. Houve muito mérito dos jogadores, que são os grandes obreiros do que alcançámos. A época foi extremamente difícil e conseguir a manutenção praticamente sem sobressaltos do início ao fim foi magnífico. Estamos de parabéns e resta-nos fazer uma boa despedida.»

O Gil Vicente defronta esta sexta-feira o Paços de Ferreira, a partir das 21h15.