Vítor Oliveira, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após derrota por 1-0 frente ao Benfica:

«Foi um jogo com duas partes distintas. O Benfica melhor na primeira parte e o Gil Vicente melhor na segunda. A diferença esteve na qualidade de definição no último terço. O Benfica define melhor no último terço. Perdemos uma boa oportunidade de pontuar com o Benfica.

Na segunda parte o Benfica caiu bastante, o que era previsível. Havia o desgaste físico, o desgaste psicológico de resultados menos conseguidos e a equipa estava em sobressalto porque a qualquer momento sabia que podia sofrer um golo. Isso tirou-lhe algum discernimento e na segunda parte tivemos oportunidade de fazer um resultado diferente. Não conseguimos por inépcia nossa ou por egoísmo de alguns jogadores que nestes jogos querem aparecer mais.

[o que fez contra Porto e Sporting que não fez hoje?] Os jogos não são comparáveis. As datas são diferentes, os jogadores são diferentes, o momento de forma das equipas é diferente, por isso não podemos comparar. É como comparar metros com quilos. Hoje faltou-nos critério e definição no último terço. Tivemos cinco ou seis oportunidades de chegar ao golo, o que é manifestamente muito contra uma equipa forte como o Benfica. A equipa trabalhou muito, mas faltou critério.

[ficou surpreendido com a exibição do Gil frente aos grandes? Não fiquei surpreendido. O FC Porto apanhamos na primeira jornada. Um FC Porto desprevenido, menorizando um Gil Vicente que vinha da terceira divisão e acabou surpreendido. Apanhamos um Sporting numa crise muito grande, toda a gente se lembra e conseguimos fazer um bom resultado. Hoje apanhamos um Benfica algo cansado e preocupado com os resultados que tem conseguido, ou seja, abaixo do rendimento para uma equipa da categoria do Benfica.

[colocação de dois médios mais defensivos por parte do Benfica] O Benfica vinha de uma série de maus resultados. Para uma equipa destas estar quatro jogos sem ganhar é uma série enormíssima. O Benfica veio aqui jogar com algum respeito pelo Gil Vicente e penso que se não o fizesse estava mais perto da derrota. Colocou mais um homem no meio campo para dar equilíbrio defensivo, por isso encaramos com normalidade e não nos surpreendeu.»