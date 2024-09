Zé Carlos, jogador do Gil Vicente, em declarações à BTV, depois da pesada derrota consentida diante do Benfica (1-5), no Estádio da Luz, em jogo da 7.ª jornada da Liga:

Quem viu este jogo, viu um Gil Vicente que teve posse de bola e que fez uma boa exibição, sobretudo na primeira parte. O que falhou depois?

- Quem olha para o resultado vê que é um resultado pesado, mas não faz jus ao que nós fizemos. Desde o primeiro momento, viu-se uma equipa que quis jogar, fiel à nossa maneira de encarar o jogo, seja em que estádio for, frente a que adversário seja. No final o mister falou no grande orgulho deste grupo, no próximo jogo vamos entrar da mesma forma. Este resultado não vai abalar a nossa confiança. A jogar assim vamos ser mais vezes felizes do que tristes.

O que fez a diferença na segunda parte?

- Acho que que o Benfica na segunda parte teve uma experiência acima da nossa. O facto de estar a jogar em casa, galvanizou-se com o público. Foi um jogo com muitos pormenores. Depois do 2-1, houve um lance duvidoso e com o 3-1 o jogo acabou por quebra-se um bocadinho. Se disputássemos o jogo até ao final não seria escândalo nenhum.

Estão aqui as bases para uma boa temporada do Gil Vicente?

- Sim, claro que sim, não estamos nada feridos por esta derrota. É uma derrota pesada, vamos analisar o que fizemos menos de bom, mas também vamos ver as coisas boas que acho que fizemos hoje aqui.