O futebolista do Gil Vicente, Lourency, afirmou este domingo que a equipa de Barcelos soube explorar as fraquezas do Benfica e que o seu golo, o segundo dos minhotos no Estádio da Luz, surgiu de algo perfeitamente treinado.

«O meu golo foi um lance treinado de movimentos contrários. O nosso treinador fica ao nosso pé para fazermos isso. Ele [Ricardo Soares] ficou muito feliz quando deu golo nesse lance, porque ele pediu muito para fazermos essa jogada», afirmou, em declarações à ESPN Brasil.

O jogador brasileiro pormenorizou ainda o lance que ditou o 0-2 no marcador, aos 81 minutos, num jogo que terminou com triunfo dos gilistas por 2-1.

«Quando o Samuel [Lino] estava com a bola, pedi para ele tocar no Claude porque já sabia onde ele ia mandar. Antes mesmo do passe, eu já estava lá. Quando a bola veio, vi que estava muito longe para cruzar e resolvi finalizar porque o adversário estava cansado. Esperei que o guarda-redes saísse para rematar. É uma finalização que treino muito, inclusive converso com o Denis [guarda-redes], que diz que a batida entre o ombro e o pescoço do guarda-redes não tem como defender», apontou.

O jogador de 25 anos, que cumpre a segunda época no Gil Vicente, apontou ainda Vítor Oliveira, que faleceu em novembro último, como um treinador que o ajudou na chegada à Europa em 2019/2020. O brasileiro disse mesmo que gostava que o técnico estivesse vivo para ver a proeza alcançada no Estádio da Luz.

«Queria abrir portas na Europa. Recebi ajuda do técnico Vítor Oliveira. Queria muito que ele estivesse aqui para ver o meu golo contra o Benfica. Ele apostou muito em mim. Foi um treinador que disse que me gostaria de acompanhar, porque sabia que eu iria render muito mais do que no ano passado», frisou.

Na época passada, com Vítor Oliveira, Lourency fez 37 jogos e cinco golos. Esta temporada, leva quatro golos em 31 partidas realizadas.

Sobre o futuro, descarta o que aí vem e aponta ao Gil Vicente no presente. «Tive conhecimento sobre notícias de propostas para sair, mas procurou apegar-me ao que faço dentro de campo. Sei que é isso que vai levar-me a outro nível. Estou só focado em terminar bem a época. Estou em fim de contrato, mas não quero expor isso», declarou.