O Gil Vicente rescindiu com o avançado croata Roko Baturina, colocando termo a uma ligação que era válida até junho de 2027. O ponta de lança de 26 anos chegou a Barcelos em 2023, proveniente dos húngaros do Ferencváros, onde não se conseguiu afirmar. Todavia, também não o conseguiu em Portugal.

Depois de 19 jogos, três golos e uma assistência, o avançado foi emprestado a Racing Santander, Málaga e Horsens (Dinamarca). Na última época, Baturina conseguiu quatro golos em 16 jogos pelo Horsens.

Sem entrar nas opções de Luís Pinto para 2026/27, o avançado prepara-se para reforçar o Aarau, na segunda divisão suíça.

A saída de Roko Baturina junta-se às saídas de Luís Esteves, transferido para os mexicanos do Atlas, de Dani Figueira, que rumou ao Noah (Arménia), e de Jorge Aguirre, que assinou pelo Torreense.

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