O defesa central Antonio Espigares, de 20 anos, é reforço do Gil Vicente, proveniente do Villarreal, como havia noticiado o Maisfutebol em tempo útil. Em 2024/25, Espigares realizou 36 jogos pela equipa B.

O vínculo com o Gil Vicente é válido até junho de 2029. Chega a Portugal a custo zero, depois de rescindir com o Villarreal, onde cresceu desde 2019.

Este é o segundo reforço dos “Galos”, depois do médio Luís Esteves, na última época nos madeirenses do Nacional.

AO MINUTO: siga todas as novidades do mercado de transferências.