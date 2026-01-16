Lucão é o sucessor de Andrew na baliza do Gil Vicente, proveniente do Bragantino. O brasileiro de 24 anos assina até junho de 2028. Formado no Vasco da Gama e com internacionalizações pelos escalões jovens do Brasil, o guarda-redes despontou no “Gigante da Colina” com 24 jogos em 2021. Seguiram-se épocas pelo Bragantino, com 24 partidas disputadas entre 2022 e 2025.

Desta forma, Lucão junta-se a Dani Figueira e a André Picornell no lote de guardiões à disposição de César Peixoto, que orienta o quarto classificado do campeonato. O Gil Vicente recebe o Nacional neste sábado, às 15h30.

