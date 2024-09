Maxime Dominguez fez, diante do Sp. Braga, o último jogo com a camisola do Gil Vicente. O médio suíço, que começou a partida no banco de suplentes, vai ser reforço do Vasco da Gama, do Brasil, e já se despediu, este domingo, do clube barcelense.

O jogador de 28 anos, dono de um talentoso pé esquerdo, chegou a Barcelos na temporada passada, vindo do futebol polaco, e impressionou ao fazer 36 jogos de galo ao peito, tendo apontado seis golos e feito cinco assistências.

Dominguez tem a terceira aventura fora do futebol helvético. Depois de jogar na Polónia, pelo Legnica e pelo Rakow, e em Portugal, pelo Gil Vicente, experimenta agora o futebol brasileiro.

O treinador dos galos confirmou, no final da partida, que o jogador tinha ficado no banco porque havia a possibilidade de sair e não estar disponível para o jogo. «Havia rumores que pudesse sair, enquanto não ficou claro que estaria disponível para jogar, não estava a contar a cem por cento. Quando foi transmitido que iria estar disponível para jogar, foi utilizado quando teve de ser», afirmou Bruno Pinheiro.